So viel Verlust hätte ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde Worldcoin bei 1,660 USD gehandelt. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 602,56 WLD im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 240,72 USD, da sich der Wert eines Coins am 12.09.2026 auf 0,3995 USD belief. Mit einer Performance von -75,93 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,2345 USD und wurde am 01.05.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 1,601 USD.

Redaktion finanzen.net