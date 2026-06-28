Rentabler WLD-Einstieg? 28.06.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Worldcoin verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr wurde Worldcoin bei 0,8733 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11 451,42 WLD. Die gehaltenen Worldcoin wären am 27.06.2026 5 154,29 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0,4501 USD lag. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 48,46 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 01.05.2026 erreicht und liegt bei 0,2345 USD. Bei 1,939 USD erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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