WLD-Performance 06.09.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Bei einem frühen Worldcoin-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 05.09.2025 wurde Worldcoin bei 0,9167 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 109,08 WLD im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 05.09.2026 auf 0,3975 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43,36 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 56,64 Prozent gleich.

Bei 0,2345 USD erreichte WLD am 01.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1614
-0,0013
-0,11
Japanischer Yen
181,6
0,3800
0,21
Britische Pfund
0,8601
0,0006
0,07
Schweizer Franken
0,9405
0,0020
0,21
Hongkong-Dollar
9,1062
-0,0084
-0,09
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:16 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
15:12 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.09.26 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen