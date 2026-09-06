So viel Verlust hätte ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Am 05.09.2025 wurde Worldcoin bei 0,9167 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 109,08 WLD im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 05.09.2026 auf 0,3975 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43,36 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 56,64 Prozent gleich.

Bei 0,2345 USD erreichte WLD am 01.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net