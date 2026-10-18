|Performance-Check
|
18.10.2026 11:03:15
So viel Verlust hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Aptos wurde am 17.10.2025 zu einem Wert von 3,191 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in APT investiert hätte, befänden sich nun 3 134,06 Aptos in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aptos wären am 17.10.2026 2 493,09 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 0,7955 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 75,07 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.08.2026 erreicht und liegt bei 0,5138 USD. Am 26.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,587 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1239
|
0,0020
|
|
0,18
|Japanischer Yen
|
177,62
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8436
|
-0,0018
|
|
-0,21
|Schweizer Franken
|
0,9253
|
-0,0024
|
|
-0,26
|Hongkong-Dollar
|
8,8209
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.