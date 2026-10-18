So viel Verlust hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Bei einem frühen Einstieg in Aptos hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Aptos wurde am 17.10.2025 zu einem Wert von 3,191 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in APT investiert hätte, befänden sich nun 3 134,06 Aptos in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aptos wären am 17.10.2026 2 493,09 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 0,7955 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 75,07 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.08.2026 erreicht und liegt bei 0,5138 USD. Am 26.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,587 USD.

Redaktion finanzen.net