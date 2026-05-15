So viel Verlust hätte eine Avalanche-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Avalanche hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Avalanche notierte am 14.05.2025 bei 24,99 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in AVAX investiert hat, hat nun 400,17 Avalanche im Portfolio. Mit dem AVAX-USD-Kurs von gestern gerechnet (9,893 USD), wäre das Investment nun 3 958,77 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 60,41 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 8,283 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Avalanche wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net