|Frühe Investition
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12.06.2026 11:03:13
So viel Verlust hätte eine Avalanche-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Avalanche wurde gestern vor 1 Jahr bei 21,59 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,631 AVAX. Die gehaltenen Avalanche wären gestern 30,74 USD wert gewesen, da sich der AVAX-USD-Kurs auf 6,639 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 69,26 Prozent verkleinert.
Bei 6,392 USD erreichte der Coin am 10.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 18.09.2025 stieg Avalanche auf ein 52-Wochen-Hoch bei 35,28 USD.
Redaktion finanzen.net
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