So viel Verlust hätte eine Avalanche-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Avalanche wurde gestern vor 1 Jahr bei 21,59 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,631 AVAX. Die gehaltenen Avalanche wären gestern 30,74 USD wert gewesen, da sich der AVAX-USD-Kurs auf 6,639 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 69,26 Prozent verkleinert.

Bei 6,392 USD erreichte der Coin am 10.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 18.09.2025 stieg Avalanche auf ein 52-Wochen-Hoch bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net