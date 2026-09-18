So viel Verlust hätte eine Avalanche-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Avalanche wurde gestern vor 1 Jahr bei 31,77 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 314,79 AVAX. Die gehaltenen Avalanche wären gestern 2 395,67 USD wert gewesen, da sich der AVAX-USD-Kurs auf 7,610 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 76,04 Prozent verkleinert.

Bei 5,890 USD erreichte der Coin am 19.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 19.09.2025 stieg Avalanche auf ein 52-Wochen-Hoch bei 33,76 USD.

Redaktion finanzen.net