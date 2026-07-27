Wertentwicklung im Blick 27.07.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte eine Bitcoin Cash-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte eine Bitcoin Cash-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Bitcoin Cash verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde Bitcoin Cash bei 241,82 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10 000 USD in BCH vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 41,35 Bitcoin Cash. Mit dem BCH-USD-Kurs von gestern gerechnet (216,86 USD), wäre das Investment nun 8 967,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,32 Prozent verringert.

Am 24.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 190,02 USD. Bei 654,75 USD erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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