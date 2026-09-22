Frühe Anlage 22.09.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Cardano-Engagement gewesen.

Am 21.09.2025 lag der Kurs von Cardano bei 0,8852 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in ADA investiert hätte, hätte er nun 11 296,97 Cardano. Da sich der ADA-USD-Kurs gestern auf 0,2442 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 758,20 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 2 758,20 USD entspricht einer negativen Performance von 72,42 Prozent.

Am 25.06.2026 erreichte ADA sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,8717 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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