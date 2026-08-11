So viel Verlust hätte eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Bei einer frühen Investition in Cardano hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr notierte Cardano bei 0,8022 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in ADA investiert hat, hat nun 12 466,30 Cardano im Portfolio. Mit dem ADA-USD-Kurs vom 10.08.2026 gerechnet (0,1912 USD), wäre das Investment nun 2 383,82 USD wert. Damit wäre das Investment 76,16 Prozent weniger wert.

Am 25.06.2026 fiel ADA auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Cardano am 17.08.2025 bei 0,9627 USD..

Redaktion finanzen.net