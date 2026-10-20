Performance-Check 20.10.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte eine Cardano-Investition von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte eine Cardano-Investition von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Einstieg in Cardano hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Cardano wurde am 19.10.2023 zu einem Wert von 0,2469 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in ADA investiert hätte, befänden sich nun 405,04 Cardano in seinem Portfolio. Die gehaltenen Cardano wären am 19.10.2026 88,35 USD wert gewesen, da der ADA-USD-Kurs bei 0,2181 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 11,65 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 0,1434 USD. Am 26.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,6818 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1237
-0,0001
-0,01
Japanischer Yen
177,73
0,0000
0,00
Britische Pfund
0,8402
0,0003
0,04
Schweizer Franken
0,9271
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
8,822
0,0022
0,02
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen