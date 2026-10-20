So viel Verlust hätte eine Cardano-Investition von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Einstieg in Cardano hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Cardano wurde am 19.10.2023 zu einem Wert von 0,2469 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in ADA investiert hätte, befänden sich nun 405,04 Cardano in seinem Portfolio. Die gehaltenen Cardano wären am 19.10.2026 88,35 USD wert gewesen, da der ADA-USD-Kurs bei 0,2181 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 11,65 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 0,1434 USD. Am 26.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,6818 USD.

Redaktion finanzen.net