Investmentbeispiel 03.07.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte eine Chainlink-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine Chainlink-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Bei einer frühen Investition in Chainlink hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr notierte Chainlink bei 13,57 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in LINK investiert hat, hat nun 737,10 Chainlink im Portfolio. Mit dem LINK-USD-Kurs vom 02.07.2026 gerechnet (7,741 USD), wäre das Investment nun 5 706,12 USD wert. Damit wäre das Investment 42,94 Prozent weniger wert.

Am 30.06.2026 fiel LINK auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,185 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Chainlink am 22.08.2025 bei 26,73 USD..

Redaktion finanzen.net

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