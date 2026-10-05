So viel Verlust hätte eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Ethereum war am 04.10.2021 3 381,65 USD wert. Bei einem ETH-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,02957 Ethereum. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80,62 USD, da sich der Wert eines Coins am 04.10.2026 auf 2 726,23 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -19,38 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 bei 1 564,05 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 bei 4 691,48 USD.

Redaktion finanzen.net