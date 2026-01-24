So viel Verlust hätte eine Hedera-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Hedera verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Hedera bei 0,3272 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in HBARinvestiert, wäre er nun im Besitz von 30 559,55 Hedera. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0,1093 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 339,64 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 3 339,64 USD entspricht einer negativen Performance von 66,60 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 0,1051 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 25.01.2025 bei 0,3323 USD.

Redaktion finanzen.net