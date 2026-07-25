So viel Verlust hätte eine Hedera-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Bei einer frühen Investition in Hedera hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr notierte Hedera bei 0,2392 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in HBAR investiert hat, hat nun 4 181,25 Hedera im Portfolio. Mit dem HBAR-USD-Kurs vom 24.07.2026 gerechnet (0,070648 USD), wäre das Investment nun 295,40 USD wert. Damit wäre das Investment 70,46 Prozent weniger wert.

Am 17.07.2026 fiel HBAR auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,065870 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Hedera am 27.07.2025 bei 0,2914 USD..

Redaktion finanzen.net