|Rentables Internet Computer-Investment?
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29.08.2026 11:03:15
So viel Verlust hätte eine Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Internet Computer war gestern vor 5 Jahren 46,84 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in ICP investiert hätte, hätte er nun 213,49 Internet Computer. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 28.08.2026 gerechnet (2,391 USD), wäre die Investition nun 510,56 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 94,89 Prozent.
Bei 2,021 USD erreichte der Coin am 01.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 08.11.2025 erreicht und liegt bei 8,964 USD.
Redaktion finanzen.net
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