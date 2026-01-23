So viel Verlust hätte eine Investition in Avalanche von vor 1 Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Avalanche eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Avalanche 36,75 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 27,21 AVAX im Depot. Die gehaltenen Avalanche wären gestern 331,19 USD wert gewesen, da sich der AVAX-USD-Kurs auf 12,17 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 66,88 Prozent.

Am 18.12.2025 fiel AVAX auf ein 52-Wochen-Tief bei 11,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Avalanche wurde am 25.01.2025 erreicht und liegt bei 36,67 USD.

Redaktion finanzen.net