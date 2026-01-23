Lohnender AVAX-Einstieg? 23.01.2026 11:03:13

So viel Verlust hätte eine Investition in Avalanche von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte eine Investition in Avalanche von vor 1 Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Avalanche eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Avalanche 36,75 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 27,21 AVAX im Depot. Die gehaltenen Avalanche wären gestern 331,19 USD wert gewesen, da sich der AVAX-USD-Kurs auf 12,17 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 66,88 Prozent.

Am 18.12.2025 fiel AVAX auf ein 52-Wochen-Tief bei 11,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Avalanche wurde am 25.01.2025 erreicht und liegt bei 36,67 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1823
0,0067
0,57
Japanischer Yen
184,1726
-2,0374
-1,09
Britische Pfund
0,8672
-0,0035
-0,41
Schweizer Franken
0,9225
-0,0054
-0,58
Hongkong-Dollar
9,2178
0,0519
0,57
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:44 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen