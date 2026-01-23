|Lohnender AVAX-Einstieg?
|
23.01.2026 11:03:13
So viel Verlust hätte eine Investition in Avalanche von vor 1 Jahr bedeutet
Gestern vor 1 Jahr war ein Avalanche 36,75 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 27,21 AVAX im Depot. Die gehaltenen Avalanche wären gestern 331,19 USD wert gewesen, da sich der AVAX-USD-Kurs auf 12,17 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 66,88 Prozent.
Am 18.12.2025 fiel AVAX auf ein 52-Wochen-Tief bei 11,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Avalanche wurde am 25.01.2025 erreicht und liegt bei 36,67 USD.
Redaktion finanzen.net
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1823
|
0,0067
|
|
0,57
|Japanischer Yen
|
184,1726
|
-2,0374
|
|
-1,09
|Britische Pfund
|
0,8672
|
-0,0035
|
|
-0,41
|Schweizer Franken
|
0,9225
|
-0,0054
|
|
-0,58
|Hongkong-Dollar
|
9,2178
|
0,0519
|
|
0,57
