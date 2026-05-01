Krypto-Anlage im Blick 01.05.2026 11:03:14

So viel Verlust hätte eine Investition in Avalanche von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine Investition in Avalanche von vor 1 Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Avalanche-Engagements gewesen.

Avalanche wurde am 30.04.2025 zu einem Wert von 20,91 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in AVAX vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,782 Avalanche. Das Investment hätte nun einen Wert von 43,47 USD, da Avalanche am 30.04.2026 9,089 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,53 Prozent verringert.

Bei 8,283 USD erreichte AVAX am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net

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