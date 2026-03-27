So viel Verlust hätte eine Investition in Avalanche von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Avalanche Investoren gebracht.

Avalanche war am 26.10.2021 69,17 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 14,46 AVAX. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,58 USD, da sich der Wert von Avalanche am 26.03.2026 auf 9,101 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 86,84 Prozent.

Am 05.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 8,283 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net