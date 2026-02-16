BCH-Investment im Blick 16.02.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte eine Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Bitcoin Cash gebracht.

Gestern vor 5 Jahren notierte Bitcoin Cash bei 710,29 USD. Bei einem Investment von 100 USD in BCH vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,1408 Bitcoin Cash. Mit dem BCH-USD-Kurs vom 15.02.2026 gerechnet (554,08 USD), wäre das Investment nun 78,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 21,99 Prozent verringert.

Bei 268,84 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 03.01.2026 erreicht und liegt bei 654,75 USD.

