So viel Verlust hätte eine Investition in Bitcoin von vor 1 Jahr bedeutet

Bitcoin wurde am 05.07.2025 bei 108 245,28 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in BTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,00924 Bitcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 586,91 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.07.2026 auf 63 530,59 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 41,31 Prozent.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 58 550,66 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.10.2025 bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net