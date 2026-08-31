Anlage unter der Lupe 31.08.2026 11:03:14

So viel Verlust hätte eine Investition in Bitcoin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine Investition in Bitcoin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Bitcoin-Einstieg verlieren können.

Am 30.08.2025 wurde Bitcoin bei 108 780,82 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in BTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,00092 Bitcoin. Die gehaltenen Bitcoin wären am 30.08.2026 71,19 USD wert gewesen, da der BTC-USD-Kurs bei 77 439,24 USD lag. Aus 100 USD wurden somit 71,19 USD, was einer negativen Performance von 28,81 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 58 550,66 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 06.10.2025 erreichte Bitcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1582
-0,0071
-0,61
Japanischer Yen
185,44
-0,2900
-0,16
Britische Pfund
0,8561
-0,0014
-0,16
Schweizer Franken
0,9377
0,0004
0,05
Hongkong-Dollar
9,0802
-0,0530
-0,58
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:40 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen