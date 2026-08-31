So viel Verlust hätte eine Investition in Bitcoin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Bitcoin-Einstieg verlieren können.

Am 30.08.2025 wurde Bitcoin bei 108 780,82 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in BTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,00092 Bitcoin. Die gehaltenen Bitcoin wären am 30.08.2026 71,19 USD wert gewesen, da der BTC-USD-Kurs bei 77 439,24 USD lag. Aus 100 USD wurden somit 71,19 USD, was einer negativen Performance von 28,81 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 58 550,66 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 06.10.2025 erreichte Bitcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net