Krypto-Investment im Fokus 26.10.2026 11:03:13

So viel Verlust hätte eine Investition in Bitcoin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine Investition in Bitcoin von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Bitcoin Investoren gebracht.

Bitcoin war gestern vor 1 Jahr 111 600,66 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in BTC investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,08961 Bitcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 154,17 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.10.2026 auf 79 841,00 USD belief. Damit wäre das Investment 28,46 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 58 550,66 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 27.10.2025 bei 114 160,21 USD.

Redaktion finanzen.net

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