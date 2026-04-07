|Krypto-Investition im Fokus
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07.04.2026 19:43:12
So viel Verlust hätte eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr kostete ein Cardano 0,5724 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in ADA investiert, befänden sich nun 17 469,84 Cardano in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 06.04.2026 auf 0,2460 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 298,36 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 57,02 Prozent vermindert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ADA am 02.04.2026 bei 0,2393 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Cardano am 17.08.2025 bei 0,9627 USD..
Redaktion finanzen.net
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