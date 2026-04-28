So viel Verlust hätte eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr bedeutet

Gestern vor 1 Jahr war ein Cardano 0,7039 USD wert. Bei einem ADA-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14 206,92 Cardano. Die gehaltenen Coins wären gestern 3 524,93 USD wert gewesen, da sich der ADA-USD-Kurs auf 0,2481 USD belief. Damit wäre das Investment 64,75 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2362 USD und wurde am 12.04.2026 erreicht. Am 17.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,9627 USD.

Redaktion finanzen.net