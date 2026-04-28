Krypto-Invest unter der Lupe 28.04.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr bedeutet

Bei einem frühen Cardano-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Gestern vor 1 Jahr war ein Cardano 0,7039 USD wert. Bei einem ADA-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14 206,92 Cardano. Die gehaltenen Coins wären gestern 3 524,93 USD wert gewesen, da sich der ADA-USD-Kurs auf 0,2481 USD belief. Damit wäre das Investment 64,75 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2362 USD und wurde am 12.04.2026 erreicht. Am 17.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,9627 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1688
-0,0025
-0,21
Japanischer Yen
187,27
0,4100
0,22
Britische Pfund
0,8665
-0,0001
-0,01
Schweizer Franken
0,9238
-0,0006
-0,07
Hongkong-Dollar
9,1591
-0,0188
-0,20
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed und Tech-Bilanzen: ATX schlussendlich deutlich fester -- DAX geht schwächer aus dem Handel -- Chinas Börsen schließen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen