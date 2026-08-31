|Gewinn oder Verlust?
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31.08.2026 19:43:14
So viel Verlust hätte eine Investition in Ethereum Classic von vor 1 Jahr eingebracht
Ethereum Classic notierte am 30.08.2025 bei 20,94 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in ETC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47,77 Ethereum Classic. Da sich der Kurs von ETC-USD gestern auf 7,124 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 340,28 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 65,97 Prozent eingebüßt.
Am 18.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 6,076 USD. Am 13.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 22,06 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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