So viel Verlust hätte eine Investition in Hedera von vor 1 Jahr eingebracht

Gestern vor 1 Jahr war ein Hedera 0,1966 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 508,75 HBAR. Da sich der Wert eines Coins am 30.10.2026 auf 0,072218 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36,74 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 63,26 Prozent verkleinert.

Am 16.08.2026 erreichte HBAR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,064599 USD. Bei 0,1961 USD erreichte der Coin am 01.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net