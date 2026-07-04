|Krypto-Invest unter der Lupe
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04.07.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte eine Investition in Hedera von vor 5 Jahren bedeutet
Gestern vor 5 Jahren war ein Hedera 0,3908 USD wert. Bei einem HBAR-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 558,71 Hedera. Die gehaltenen Coins wären gestern 187,46 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0,073265 USD belief. Damit wäre das Investment 81,25 Prozent weniger wert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,069401 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 27.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2914 USD.
Redaktion finanzen.net
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