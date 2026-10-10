So viel Verlust hätte eine Investition in Hedera von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einer frühen Hedera-Investition gewesen.

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Hedera 0,3908 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 255,87 HBAR im Portfolio. Mit dem HBAR-USD-Kurs vom 09.10.2026 gerechnet (0,092212 USD), wäre die Investition nun 23,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,41 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte HBAR am 16.08.2026 bei 0,064599 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 31.10.2025 bei 0,2012 USD.

Redaktion finanzen.net