|Wachstum oder Verlust?
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25.07.2026 11:03:15
So viel Verlust hätte eine Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr bedeutet
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Internet Computer 5,487 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,23 ICP im Portfolio. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 24.07.2026 gerechnet (2,137 USD), wäre die Investition nun 38,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,06 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ICP am 23.02.2026 bei 2,085 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 08.11.2025 bei 8,964 USD.
Redaktion finanzen.net
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