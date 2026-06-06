|Profitabler ICP-Einstieg?
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06.06.2026 11:03:16
So viel Verlust hätte eine Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren bedeutet
Am 26.10.2021 notierte Internet Computer bei 46,84 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in ICP investiert hätte, hätte er nun 213,49 Internet Computer im Depot. Da sich der Wert von Internet Computer am 05.06.2026 auf 2,303 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 491,73 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 95,08 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 23.02.2026 bei 2,085 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Internet Computer am 08.11.2025 bei 8,964 USD..
Redaktion finanzen.net
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