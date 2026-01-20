|Langzeit-Investment
So viel Verlust hätte eine Investition in Neo von vor 3 Jahren bedeutet
Neo kostete gestern vor 3 Jahren 7,463 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 133,99 NEO. Die gehaltenen Coins wären am 19.01.2026 503,84 USD wert gewesen, da der NEO-USD-Kurs bei 3,760 USD lag. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,62 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 3,485 USD. Am 21.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14,60 USD.
Redaktion finanzen.net
