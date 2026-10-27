So viel Verlust hätte eine Investition in Neo von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Neo investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren kostete ein Neo 44,58 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in NEO investiert, befänden sich nun 224,31 Neo in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 26.10.2026 auf 2,087 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 468,18 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 95,32 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte NEO am 16.08.2026 bei 1,656 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Neo am 07.11.2025 bei 5,728 USD..

Redaktion finanzen.net