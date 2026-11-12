So viel Verlust hätte eine Investition in Polkadot von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einer frühen Polkadot-Investition gewesen.

Gestern vor 3 Jahren kostete ein Polkadot 5,550 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 180,19 DOT im Portfolio. Mit dem DOT-USD-Kurs vom 11.11.2026 gerechnet (0,8390 USD), wäre die Investition nun 151,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 84,88 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte DOT am 18.08.2026 bei 0,7504 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 13.11.2025 bei 2,863 USD.

Redaktion Finanzen.net