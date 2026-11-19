So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Polkadot Anlegern gebracht.

Polkadot war am 18.11.2021 38,78 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOTinvestiert, wäre er nun im Besitz von 257,90 Polkadot. Die gehaltenen Polkadot wären am 18.11.2026 bei einem DOT-USD-Kurs von 0,7209 USD 185,92 USD wert gewesen. Mit einer Performance von -98,14 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,7030 USD und wurde am 14.11.2026 erreicht. Am 20.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2,540 USD.

Redaktion Finanzen.net