|POL-Investmentbeispiel
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12.04.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr bedeutet
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 11.04.2025 bei 0,1824 USD. Bei einem Investment von 100 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 548,15 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 11.04.2026 46,89 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0,085535 USD lag. Damit wäre das Investment 53,11 Prozent weniger wert.
Bei 0,082665 USD erreichte die Kryptowährung am 12.04.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,2897 USD erreichte die Kryptowährung am 02.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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