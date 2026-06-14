So viel Verlust hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment gewesen.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 13.06.2025 bei 0,2044 USD. Bei einem Investment von 100 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 489,23 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 13.06.2026 37,15 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0,075931 USD lag. Damit wäre das Investment 62,85 Prozent weniger wert.

Bei 0,072279 USD erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,2897 USD erreichte die Kryptowährung am 02.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net