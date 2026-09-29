Langzeit-Investment 29.09.2026 11:03:16

So viel Verlust hätte eine Investition in Ripple von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte eine Investition in Ripple von vor 1 Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ripple gewesen.

Vor 1 Jahr kostete ein Ripple 2,867 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 34,88 Ripple in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Ripple am 28.09.2026 auf 1,496 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,18 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 47,82 Prozent eingebüßt.

Am 16.08.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9920 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.10.2025 bei 3,041 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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