So viel Verlust hätte eine Investition in SHIBA INU von vor 1 Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in SHIBA INU hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 05.02.2025 lag der Kurs von SHIBA INU bei 0,000016 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SHIB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6 345 177,66 SHIBA INU. Die Investition hätte nun einen Wert von 35,72 USD, da sich der Wert von SHIBA INU am 05.02.2026 auf 0,000006 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 64,28 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,000006 USD. Am 12.02.2025 erreichte SHIBA INU sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000017 USD.

Redaktion finanzen.net