|Wertzuwachs oder -verlust?
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10.04.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte eine Investition in SHIBA INU von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren kostete ein SHIBA INU 0,000028 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in SHIB investiert worden wären, hätte man nun 3 571 428,57 SHIBA INU im Depot. Die gehaltenen SHIBA INU wären gestern 21,04 USD wert gewesen, da sich der SHIB-USD-Kurs auf 0,000006 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78,96 Prozent eingebüßt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte SHIBA INU am 08.03.2026 bei 0,000005 USD. Bei 0,000017 USD erreichte SHIBA INU am 10.05.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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