So viel Verlust hätte eine Investition in SHIBA INU von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in SHIBA INU gebracht.

Vor 5 Jahren kostete ein SHIBA INU 0,000028 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in SHIB investiert worden wären, hätte man nun 3 571 428,57 SHIBA INU im Depot. Die gehaltenen SHIBA INU wären gestern 21,04 USD wert gewesen, da sich der SHIB-USD-Kurs auf 0,000006 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78,96 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte SHIBA INU am 08.03.2026 bei 0,000005 USD. Bei 0,000017 USD erreichte SHIBA INU am 10.05.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net