So viel Verlust hätte eine Investition in SHIBA INU von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in SHIBA INU gebracht.

Vor 5 Jahren kostete ein SHIBA INU 0,000028 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in SHIB investiert worden wären, hätte man nun 35 714 285,71 SHIBA INU im Depot. Die gehaltenen SHIBA INU wären gestern 223,93 USD wert gewesen, da sich der SHIB-USD-Kurs auf 0,000006 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 77,61 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte SHIBA INU am 08.03.2026 bei 0,000005 USD. Bei 0,000017 USD erreichte SHIBA INU am 10.05.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net