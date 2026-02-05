So viel Verlust hätte eine Investition in Solana von vor 1 Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einer frühen Solana-Investition gewesen.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Solana 207,59 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,4817 SOL im Portfolio. Mit dem SOL-USD-Kurs vom 04.02.2026 gerechnet (92,19 USD), wäre die Investition nun 44,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55,59 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SOL am 05.02.2026 bei 82,04 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net