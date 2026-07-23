Hochrechnung 23.07.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte eine Investition in Solana von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine Investition in Solana von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Solana Investoren gebracht.

Solana wurde am 22.07.2025 bei 205,80 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in SOL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,4859 Solana. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37,83 USD, da Solana am 22.07.2026 77,85 USD wert war. Damit wäre die Investition 62,17 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Bei 247,55 USD erreichte Solana am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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