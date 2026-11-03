|Lohnender XLM-Einstieg?
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03.11.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte eine Investition in Stellar von vor 1 Jahr bedeutet
Gestern vor 1 Jahr war ein Stellar 0,3049 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 327,95 XLM im Depot. Die gehaltenen Stellar wären gestern 53,32 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,1626 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 46,68 Prozent.
Am 22.05.2026 fiel XLM auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 0,3004 USD.
Redaktion Finanzen.net
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