Lohnendes XTZ-Investment? 24.09.2026 11:03:14

So viel Verlust hätte eine Investition in Tezos von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte eine Investition in Tezos von vor 1 Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einer frühen Tezos-Investition gewesen.

Tezos wurde am 23.09.2025 zu einem Wert von 0,6995 USD gehandelt. Bei einer XTZ-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 429,57 Tezos. Mit dem XTZ-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,3235 USD), wäre das Investment nun 462,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,75 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von XTZ wurde am 12.08.2026 erreicht und liegt bei 0,1942 USD. Am 03.10.2025 erreichte Tezos sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,7193 USD.

Redaktion finanzen.net

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