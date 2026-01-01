Wertentwicklung geprüft 01.01.2026 11:03:13

So viel Verlust hätte eine Investition in Tezos von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte eine Investition in Tezos von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Tezos gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Tezos kostete gestern vor 3 Jahren 0,7174 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XTZ investiert hätte, befänden sich nun 13 938,67 Tezos in seinem Depot. Da sich der Wert von Tezos am 31.12.2025 auf 0,4943 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 889,97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -31,10 Prozent.

Bei 0,4302 USD erreichte der Coin am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,447 USD und wurde am 05.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1745
-0,0003
-0,03
Japanischer Yen
184,0555
-0,0140
-0,01
Britische Pfund
0,8709
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,93
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,1324
-0,0099
-0,11
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:11 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
11:05 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
09:29 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
31.12.25 4. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
31.12.25 2025: Das sind die Tops und Flops der DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen