So viel Verlust hätte eine Investition in Tezos von vor 3 Jahren eingebracht

Tezos kostete gestern vor 3 Jahren 0,7174 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XTZ investiert hätte, befänden sich nun 13 938,67 Tezos in seinem Depot. Da sich der Wert von Tezos am 31.12.2025 auf 0,4943 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 889,97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -31,10 Prozent.

Bei 0,4302 USD erreichte der Coin am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,447 USD und wurde am 05.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net