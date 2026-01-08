XTZ-Investition 08.01.2026 11:03:14

So viel Verlust hätte eine Investition in Tezos von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Tezos verlieren können.

Vor 5 Jahren kostete ein Tezos 2,542 USD. Bei einem XTZ-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,34 Tezos in seinem Portfolio. Da sich der XTZ-USD-Kurs gestern auf 0,5672 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22,31 USD wert. Mit einer Performance von -77,69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 18.12.2025 fiel XTZ auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,4302 USD. Am 17.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,420 USD.

