Krypto-Investment im Fokus 28.02.2026 19:43:12

So viel Verlust hätte eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Toncoin gewesen.

Am 23.12.2021 lag der Kurs von Toncoin bei 3,508 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in TON investiert, befänden sich nun 28,51 Toncoin in seinem Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 27.02.2026 gerechnet (1,298 USD), wäre das Investment nun 37,01 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 62,99 Prozent eingebüßt.

Am 28.02.2026 fiel TON auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,250 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 31.03.2025 erreicht und liegt bei 4,105 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1806
0,0007
0,06
Japanischer Yen
184,353
0,1830
0,10
Britische Pfund
0,876
0,0007
0,09
Schweizer Franken
0,9085
-0,0043
-0,47
Hongkong-Dollar
9,2421
0,0120
0,13
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:36 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen