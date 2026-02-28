|Krypto-Investment im Fokus
|
28.02.2026 19:43:12
So viel Verlust hätte eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren eingebracht
Am 23.12.2021 lag der Kurs von Toncoin bei 3,508 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in TON investiert, befänden sich nun 28,51 Toncoin in seinem Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 27.02.2026 gerechnet (1,298 USD), wäre das Investment nun 37,01 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 62,99 Prozent eingebüßt.
Am 28.02.2026 fiel TON auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,250 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 31.03.2025 erreicht und liegt bei 4,105 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1806
|
0,0007
|
|
0,06
|Japanischer Yen
|
184,353
|
0,1830
|
|
0,10
|Britische Pfund
|
0,876
|
0,0007
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9085
|
-0,0043
|
|
-0,47
|Hongkong-Dollar
|
9,2421
|
0,0120
|
|
0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.