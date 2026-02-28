So viel Verlust hätte eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Toncoin gewesen.

Am 23.12.2021 lag der Kurs von Toncoin bei 3,508 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in TON investiert, befänden sich nun 28,51 Toncoin in seinem Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 27.02.2026 gerechnet (1,298 USD), wäre das Investment nun 37,01 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 62,99 Prozent eingebüßt.

Am 28.02.2026 fiel TON auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,250 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 31.03.2025 erreicht und liegt bei 4,105 USD.

Redaktion finanzen.net