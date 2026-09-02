So viel Verlust hätte eine Investition in Tron von vor 1 Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Tron-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr notierte Tron bei 0,3372 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in TRX investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 965,23 Tron. Die Anlage hätte nun einen Wert von 955,79 USD, da sich der Wert eines Coins am 01.09.2026 auf 0,3223 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 4,42 Prozent vermindert.

Am 05.02.2026 fiel TRX auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2693 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tron wurde am 26.05.2026 erreicht und liegt bei 0,3754 USD.

Redaktion finanzen.net