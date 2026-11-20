Das wäre der Verlust bei einem frühen Uniswap-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren notierte Uniswap bei 21,23 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in UNI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,711 Uniswap. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23,19 USD, da sich der Wert eines Coins am 19.11.2026 auf 4,922 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 76,81 Prozent vermindert.

Am 10.06.2026 fiel UNI auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,396 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Uniswap wurde am 22.09.2026 erreicht und liegt bei 10,20 USD.

Redaktion Finanzen.net